في 24 ساعة.. ضبط 2 كيلو مخدرات و9 قطع سلاح الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدر.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 36 متهمًا، بحوزتهم 1355 جرام حشيش، 1008 أقراص مخدرة، 587 جرام هيروين، 300 جرام استروكس.

وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت قولت الأمن من ضبط 9 متهمين بحوزتهم 9 قطع سلاح و7 طلقات.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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