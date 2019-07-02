بينها 3 أحكام بالإعدام.. ضبط هارب من 12 حكمًا قضائيًا بـ"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال-27 سنة- مقيم بالحسنة شمال سيناء) حاول الهرب من أحد التمركزات الأمنية بدائرة المركز، مستقلاً دراجة نارية دون لوحات معدنية، حاملاً تحقيق شخصية يفيد "على غير الحقيقة" أنه (صاحب مزرعة دواجن- ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، ورخصة قيادة بذات الاسم) "غير خاصين به".

بالكشف عنه تبين أنه مطلوب سبق اتهامه في (7 قضايا " قتل- سرقة بالإكراه- مخدرات- بلطجة- مقاومة سلطات"، ومحكوم عليه في 12 جناية من بينها "3 أحكام بالإعدام- 5 بالمؤبد").

بمواجهته، اعترف بانتحاله الاسم المذكور بتحقيق الشخصية والرخصة للهروب من الملاحقات الأمنية، وبتطوير مناقشته أرشد عن (500 جم من مخدر الهيروين- بندقية ألية، وخزنتين بداخلهما 40 طلقة)، بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة وادي الملاك بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وقرر حيازته المخدر للاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.