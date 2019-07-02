نائب محافظ القاهرة يتفقد خط سير نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خط سير نقل المومياوات الملكية المقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.
وقال فؤاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر متابعة هذا الحدث من خلال وسائل الإعلام العالمية لما يمثله من أهمية كبيرة لمصر.
وأعلن نائب المحافظ، أنه يجري الأن اتخاذ كافة الاستعدادات وتشمل رفع كفاءة الطرق والكباري والعقارات المطلة على خط السير، مضيفًا أنه تم تشكيل فريق عمل يضم كافة العناصر الهندسية والفنيــة أصحاب الخبرات في مجال الأعمال المطلوبة.
كما التقى نائب المحافظ مع بعض عارضي منتجات الفواخير لرفع الإشغالات والمعروضات إلى الداخل بعيدًا عن خط السير.
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