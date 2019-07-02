الأربعاء.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض دمياط للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدورة الأولى من معرض دمياط للكتاب المقام على الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة، ظهر الأربعاء 3 يوليو بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

قالت وزير الثقافة إن الدورة الأولى من معرض دمياط الدولى للكتاب تظهر للنور كمحفل جديد في الوجه البحري لأهم مصادر المعرفة وتأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى وصول المنتج الثقافي لكافة المواطنين في أرجاء مصر.

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وأضافت عبدالدايم، أن المعرض يعد تظاهرة ثقافية تنويرية ومناسبة جادة لأبناء المحافظة تيسر لهم الحصول على أحدث وأهم العناوين، مؤكدة منح تخفيضات على أسعار جميع الإصدارات الخاصة بوزارة الثقافة وكذلك دور النشر الخاصة.

يذكر أن معرض الكتاب بدمياط مقام على مساحة 450 متر مربع بمشاركة ٣٠ ناشرا من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة.

وتتضمن فعالياته أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب وزارة التربية والتعليم.​