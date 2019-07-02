مصر | "مكافحة الفساد" بـ"العدل" يحيل شكاوى شهر يونيو للتحقيق فيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة الفساد" بـ"العدل" يحيل شكاوى شهر يونيو للتحقيق فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال قطاع مكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، مجموعة من الشكاوى التي تلقاها القطاع من مواطنين وجهات خلال شهر يونيو الماضي إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها وبيان مدى صحتها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن القطاع تلقى ما يقرب مجموعة من الشكاوى خلال شهر يونيو الماضي، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة وهيئات قضاة حول وقائع فساد وبيرقراطية داخل الجهاز الإدارى بالدولة.

وأشارت المصادر، إلى أن القطاع قامت بفحص كل ما ورد اليه من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق فى الواقعة أو الحفظ فى حالة عدم صحتها.

وذكرت، أن الشكاوى الواردة للقطاع متنوعة منها ما هو متعلق بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم إرسال الشكاوى إلى القطاعات او الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كماحبيبي يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.