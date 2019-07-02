مصر | رئيس استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبد المنعم على نصر، وجمال أحمد عبد الرحمن عبد العال، على أن يباشر منصبة اعتبارا من 12 أغسطس المقبل.

كما ضم التشكيل كلا من المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد ومحسن دردير وعلى عمر ومحمد صبحي وعبدالحكيم خليفة ومحمد سيف النصر محمد أحمد.



كما ضم القرار كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمامورية القاهرة الجديدة والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.