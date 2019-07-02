مصر | ضبط عصابة سرقة المساكن بجمصة

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص- "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة جمصة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش - 2200 جنيه - تروسيكل)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاح للدفاع، وأضافوا بارتكابهم (7) حوادث سرقة بدائرة القسم، وبإرشاهم تم ضبط (أجهزة كهربائية وأدوات منزلية - إسطوانات بوتاجاز- مواتير مياه) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.