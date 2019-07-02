مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف الحالة الصحية لعبد المنعم أبو الفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني يكشف الحالة الصحية لعبد المنعم أبو الفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أكد مصدر أمني، تقديم قطاع السجون أوجه الرعاية الصحية والمعيشيةلنزلاء السجون، وعرض من تستدعي حالته على المستشفيات الخارجية.

ونفى المصدر الأمني، ما تم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحبوس على ذمة قضايا، لإهمال طبي.

وأكد المصدر أن "أبو الفتوح" يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة ويستقبل أهله في زيارات منتظمة آخرها بتاريخ ٢٩ يونيو المنقضي.