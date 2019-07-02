مصر | سقوط شخص سرق مسكنا وأضرم النيران به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط شخص سرق مسكنا وأضرم النيران به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخص لقيامه بسرقة مسكن بدار السلام وإضرام النيران به.



وتبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بشقة كائنة بعقار بعزبة خير الله دائرة القسم على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الثانى بعقار ملك بائع - سن 33 - مقيم محل البلاغ "غير متواجد" نتج عنه احتراق محتويات إحدى الغرف (دون إصابات) وتبين سلامة منافذ الشقة وتم السيطرة على الحريق.

وباستدعاء مالك الشقة وسؤاله لم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات عن التوصل لمشاهدة (سائق توك توك - سن 28 - مقيم بدائرة القسم) في المنطقة محل الواقعة في وقت معاصر لاكتشافها وأنه وراء ارتكابها.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه خطط لسرقة مسكنه وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وإصطناع نسخة من مفاتيح الشقة سكنه (محل البلاغ) وبتاريخ الواقعة إستغل عدم تواجد المجنى عليه وتمكن من دخول الشقة والإستيلاء على مبلغ مالي قدره 1250 جنيها من داخل دولاب غرفة النوم، وقام بإضرام النيران بها فى محاوله لإخفاء معالم جريمته، ولاذ بالفرار، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

