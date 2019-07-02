مصر | ضبط عامل أثناء بيعه مشغولات ذهبية مسروقة في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل أثناء بيعه مشغولات ذهبية مسروقة في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح في رجال مباحث القاهرة، في القبض علي عامل أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية في الجمالية سرقها من ربة منزل في الزقازيق.

وأثناء تفقد رجال مباحث الجمالية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (3 خاتم، سلسلة، إنسيال).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات (ربة منزل- مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية) بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها.