مصر | تأجيل استكمال مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لـ3 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استكمال مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لـ3 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك لجلسة 3 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.