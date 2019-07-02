مصر | خلال مداهمات بالجيزة.. إحباط ترويج 3 كيلو حشيش وهيروين و9 قطع أسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات بالجيزة.. إحباط ترويج 3 كيلو حشيش وهيروين و9 قطع أسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 36 متهما – 34 إتجار – تعاطى وضبط بحوزتهم 1355 جرام حشيش – 587 جرام هيروين – 300 جرام الأستروكس - 1008 قرص مخدر، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 9 متهمين – 9 قضية دفاع - 7 فرد محلى الصنع 12 مم – بندقيه الية عيار 7.62× 39– طبنجة عيار 9 ملم – 7 طلقات مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

