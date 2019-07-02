مصر | تحرير 226 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 226 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 37 كرسى – 18 طقطوقة – 2 شمسية – عربة يد – 10 استاند – 66 اعلان – 6 ترابيزة – أسطوانة غاز – 4 فاترينة – وبلغ الإجمالي 89 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 66 سحب متنوع – 93 كلبش – 20 سرفس – 7 تصالح فورى- 40 نموزج 125 – وبلغ الإجمالي 226 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.