مصر | خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 68 شخصاً مشتبه بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 68 شخصاً مشتبه بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 60 كرسي – 10 طقطوقة – 3 عربة يد – 3 تابلوه – 40 لوح خشب – 30 سيخ حديد – 15 ترابيزة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 68 اشتباة – 70 حكم جزئي – قضية مخدرات – سلاح ابيض – جناية – 2 تسول – 10 مستانف - 3 خيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.