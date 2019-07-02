أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة منظومة "التأمين الشامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة منظومة "التأمين الشامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة إجراءات التطبيق التجريبي للتأمين الصحي الشامل، والذي تم إطلاقه أمس الاثنين، ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويتضمن التشغيل التجريبي، استقبال أفراد الأسر لتسجيل بياناتهم في الوحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، وإنشاء ملف طبي لكل فرد بالأسرة، ويتم تخصيص طبيب لكل منها، وتكون جميع الملفات والتعاملات الطبية مميكنة، لتكون بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر.