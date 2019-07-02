أخبار مصر | تعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت شروط القيد كالتالي:
– أن يكون المتقدم مصريًا.
– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".
– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".
– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.
– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.