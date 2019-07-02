أخبار مصر | تعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددًا من الشروط لقيد المتقدمين المصريين، وكذلك استخراج تصاريح مزاولة المهنة.

وجاءت شروط القيد كالتالي:

– أن يكون المتقدم مصريًا.

– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

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– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.



– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".

– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.

– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.