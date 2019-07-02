أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورته المائة وواحد.

وصرح حسين زين بأنه لزامًا على الدول الأعضاء بالاتحاد، بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتضامن والتكامل والمتابعة الفاعلة؛ وذلك لتحقيق أهدافها المنشودة، خاصة في ظل ما نواجه من تحديات تتجسد في الحروب الإعلامية التي تشهدها المنطقة العربية، وتحمل سيل من الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعزة استقرار أوطاننا، والتشكيك في أية منجزات.

وشدد "زين" على الدور الهام والحيوي للاتحاد، في التصدي لتلك الوسائل الإعلامية، وما تبثه من الأكاذيب والشائعات.

وقال "زين" إنه من الضروري تفعيل قوتنا الناعمة إعلاميًا وثقافيًا، وذلك من خلال تكثيف الفاعليات الفنية والثقافية، وتفعيل الإنتاج الدرامي المشترك، والذي يزيد الوعي، ويعزز ويكرس ثقافة الانتماء، وأن نعمل على توظيف قوتنا الناعمة، للترويج لجهود وإنجازات دولنا العربية في شتى المجالات، ويمتد تأثيرها أيضًا إلى العالم الخارجي، لتساند في التعبير عن سياسة حكوماتنا.

وفيما يخص قضية احتكار حقوق بث البطولات الرياضية، طالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإيجاد بدائل جديدة وفاعلة؛ حيث أطلقت الهيئة قناة تايم سبورت لبث بطولة كأس الأمم الافريقية على البث الأرضي، وتقوية وتحديث مراكز الإرسال، لتظهر بجودة بث وصورة البث الفضائي، كوسيلة تُسهم في كسر احتكار بث البطولات الرياضية، للحفاظ على حق المشاهد في الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات الرياضية.