أخبار مصر | اليوم.. 'حريات الصحفيين' تعقد أول اجتماعاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'حريات الصحفيين' تعقد أول اجتماعاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة عمرو بدر عضو مجلس النقابة، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة؛ للتشاور حول وضع الزملاء والمهنة، وتسجيل عضويات الزملاء الراغبين باللجنة.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيل هيئة المكتب، والتوافق حول عمرو بدر رئيسًا لها، وكانت فتحت اللجنة باب تلقي طلبات الانضمام لعضويتها الأسبوع الماضي.

