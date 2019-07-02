أخبار مصر | لليوم الثاني على التوالي.. الوحدات الصحية تستقبل السيدات لإجراء فحص "سرطان الثدى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني على التوالي.. الوحدات الصحية تستقبل السيدات لإجراء فحص "سرطان الثدى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل الوحدات الصحية، السيدات، لليوم الثاني على التوالي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، جميع الأيام من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

يذكر أن جميع الفرق الطبية المشاركة فى الحملة فى محافظات المرحلة الأولى مدربة على إجراءات الفحص واكتشاف الأمراض لدى السيدات؛ حيث تم تدريب 1300 فريق يضم كل فريق "2 تمريض ومثقفة صحية وطبيبة" بإجمالى 5200 عضو من القائمين على الحملة، كما تم التدريب على اجراءات تحويل المصابات لمراكز العلاج.

كما أن جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة من السيدات، وتم التشديد على وجود غرف مؤمنة لضمان خصوصية الفحص، الى جانب تحديد 1300 نقطة مسح تقريبًا فى 9 محافظات لإجراء الفحص الطبى على 8 ملايين و700 ألف سيدة مستهدفين من المسح فى المرحلة الأولى، كما تم توريد جميع الأجهزة الطبية إلى نقاط المسح فى الوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى والخاصة بفحص سرطان الثدى والأمراض غير السارية.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، مباردة رئيس الجمهورية "صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات والأمراض غير السارية أمس الثلاثاء، فى 9 محافظات كمرحلة أولى تشمل "الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط - القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط"، لفحص 8.7 مليون سيدة.