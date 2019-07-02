أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحذر المخالفين ويعلن موعد بدء تطبيق ضوابط البرامج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحذر المخالفين ويعلن موعد بدء تطبيق ضوابط البرامج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو -التي كان وضعها- سيُجرى تنفيذها بكل حسم، بدءًا من أول سبتمبر ٢٠١٩ على جميع وسائل الإعلام المعنية؛ وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية، مثل التمييز والعنف والكراهية.

وحذر المجلس، في بيان له، من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، مشددًا على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس؛ وذلك حفاظًا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادىء المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.