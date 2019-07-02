أخبار مصر | معهد "معتمد" يحتفل بتخريج الدفعة 22 في جودة الرعاية الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" يحتفل بتخريج الدفعة 22 في جودة الرعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب غدا الأربعاء بتخريج الدفعة الـ 22 من الدبلوم المهنى فى جودة الرعاية الصحية بمقر المعهد بدار الحكمة.

يحضر الحفل الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبدالرحمن كامل أمين المعهد العربي "معتمد"، ودكتور علاء العيسوي رئيس المجلس العلمي لدبلوم جودة الرعاية الصحية، والدكتورة حنان عطية ودكتور أحمد صالح أعضاء المجلس العلمى بالدبلوم.

جدير بالذكر أن دبلوم جودة الرعاية الصحية يتم تدريب الدارسين خلاله وعلى مدار14 شهر على التخطيط للجودة وإدارة نظم المعلومات والسجلات الطبية وطرق تحسين الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية والمراجعات الداخلية ومهارات إدارة الأفراد بالإضافة الى التدريب العملى على تطبيق طرق ووسائل الجودة باستخدام الحاسب الآلى، بالإضافة للتدريب الميدانى بالمستشفيات الحكومية والخاصة على معايير اعتماد المؤسسات الصحية، مما يساهم فى تطوير الرعاية الصحية بمستشفياتهم ومراكزهم الصحية بالإضافة الى إكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

هذا وقد بلغ عدد الخريجين الحاصلين علي الدبلوم المهني فى جودة الرعاية الصحية أكثر من 865 خريج.

ويعتبر المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة" معتمد" هو أول معهد عربي رائد ومتخصص في تقديم البرامج الطبية الصحية المهنية حيث يقدم أكثر من 15 دبلوم مهني و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج منه حتى الآن أكثر من 5 الاف خريج مصري وعربي وذلك على مدار 14 عاما منذ نشأته عام 2005م.