أخبار مصر | الهيئة العربية للتصنيع تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضي وفضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة العربية للتصنيع تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضي وفضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الهيئة العربية للتصنيع، جهاز استقبال رقمي ريسيفر لاستقبال الإرسال الأرضي الرقمي، والإرسال الفضائي، بسعر تنافسي وذلك بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

الجهاز من تصميم وإنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أنه يتميز بمواصفات متميزة تتمثل في في خاصية استقبال الإرسال الأرضي الرقمي، والإرسال الفضائي، بدرجة وضوح للصورة حتى 4k، ويستقبل الجهاز 8000 قناة تلفزيون وراديو.

ويوفر خاصية الفحص التلقائي، وإمكانية فرز وبحث القنوات، ويتوافق مع جميع التليفزيونات والشاشات، ويحتوى على مخارج HDMI.