أخبار مصر | "النقل": اجتماع موسع مع قيادات السكك الحديدية لمتابعة ازدواج وانشاء وكهربة الخطوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": اجتماع موسع مع قيادات السكك الحديدية لمتابعة ازدواج وانشاء وكهربة الخطوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عقد اجتماع موسع مع رئيس ونواب وقيادات هيئة السكك بمقر هيئة السكك الحديدية برمسيس؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات الخاصة بالهيئة.

وجاء الاجتماع بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات تحت التنفيذ مثل استكمال خط السادات / كفرداوود والذي سيساهم في تعظيم النقل بالسكك الحديدية بمنطقة غرب النيل وخدمة موانئ الإسكندرية والدخيلة والجارى دراسة العرض الفنى والمالى لتنفيذ أعمال تصميم الجسور والمنشآت المطلوب تنفيذها وكذلك تطوير خط سكة حديد أبوقير، حيث تمت مخاطبة البنك الأوروبي للإعمار لبحث إمكانية تمويل دراساته، قدم البنك مسودة الشروط المرجعية للاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسات المشروع وجارٍ اختياره.

وأضافت الوزارة أنه تم استعراض المشروعات المخطط إعداد مستندات الطرح لها والبدء فيها مثل مشروع إنشاء خط المناشى / 6 أكتوبر (والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر) والذي يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاعتماد المسار الخاص به ومشروع دراسة انشاء خط الغردقة / سفاجا / الأقصر والذي تمت المطالبة بسرعة نهو الدراسات الخاصة به وان تكون مرحلته الاولى الغردقة/سفاجا// قنا/ الأقصر/ أسوان ويكون نواة للربط بين 6 أكتوبر واسوان مرورا بالأقصر بالإضافة الى مشروع إزدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحر ين الأحمر والأبيض حيث يتم التواصل مع بنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسة للتنمية للاستثمار في المشروع.

كما تم استعراض مشروع ازدواج خط قليوب / منوف / طنطا، والذي يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى دراسات الجدوى المالية والإقتصادية والدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح والقيمة التقديرية للإزدواج ، بالاضافة الى آخر المستجدات الخاصة بمخطط تطوير إشارات الأقصر / أسوان والجيزة /بني سويف حتى يكتمل تطوير وكهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى أسوان ليكون الخط الرئيس (الإسكندرية / القاهرة/ أسوان ) قد تم تحديث نظم إشاراته كاملا مع انتهاء اعمال تطوير وكهربة الاشارات به.

وتم عرض خطة هيئة السكك الحديدية لمضاعفة معدلات تنفيذ أعمال تجديدات وصيانة الخطوط الطوالي وأحواش المحطات ومناقشة تقرير احتياجات الهيئة الفعلية من الماكينات المطلوبة لمضاعفة معدلات التنفيذ بعدد 12 ماكينة بالاضافة الى بيان الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو ٢٠٢٠.

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وفي الجزء الثاني من الاجتماع تم مناقشة مشروعات قطاع الصيانة و الدعم الفني بالهيئة مثل آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 100 جرار جديد من شركة GE الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي وكذلك توريد 50 جرارا جديدا من شركة PRL وتحديث 50 جرارا هنشل وعمرة 41 والاتفاق مع بومبارديه على تقديم الاخيرة خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بتوريد 1300 عربة ركاب من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أنه تم الاتفاق مع الشركة على الانتهاء من عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

وفي ختام الاجتماع تمت متابعة آخر المستجدات الخاصة بشراء 100 عربة نوم جديدة و8 عربة نادي لتدعيم الاسطول الحالي وكذلك توريد 140 عربة بضائع و160 عربة كشف قلاب لنقل البضائع وشراء 75 عربة غلال لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الاعباء على الطرق.

جديد بالذكر أن الاجتماع سبقه زيارة تفقدية لمحطة رمسيس لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب خاصة مع سفر أعداد كبير من الركاب المصريين والأفارقة لعدد من المحافظات مثل الإسكندرية والإسماعيلية والسويس لمتابعة مباريات بطول الأمم الأفريقية.

كما تم تفقد أحد مشروعات الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية التابعة لهيئة السكك الحديدة بمحطة رمسيس ضمن مخططات الشركة لزيادة موارد السكة الحديد وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.