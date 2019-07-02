أخبار مصر | "مدبولي" يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم درويش زقزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، والتي تمتلك عدة استثمارات بالمملكة العربية السعودية، ومصر.

وخلال اللقاء، عبر الدكتور حازم درويش زقزوق عن اعتزاز المجموعة باستثماراتها بمصر، حيث لديها عدد من المستشفيات، منها مستشفى أندلسية الشلالات بالاسكندرية، منذ 1989، ومستشفى أندلسية المعادى (2009)، ومستشفى أندلسية سموحة بالاسكندرية (2012)، ومجمع عيادات أندلسية أنتونياديس بالإسكندرية (2018)، مشيراً إلى أن المجموعة قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال عدة مشروعات، حيث تتم حالياً إجراءات شراء قطعتي أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مستشفيين، الاولى في مدينة 6 أكتوبر (15 ألف م2)، بطاقة 250 سريراً، وتضم كل التخصصات، والثانية فى مدينة القاهرة الجديدة (20 ألف م2)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيين نحو مليار جنيه، بالاضافة إلى التوسع في مستشفى المعادي.

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وأوضح أن المجموعة تمتلك عددا من المؤسسات الصحية، التي تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات، وذلك فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية بمناخ الاستثمار فى مصر، وتيسير الاجراءات، وما تبذله الدولة من جهود لجذب المستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك فى تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة، ولذا فوجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة في القطاع الصحي يُعد أمراً مهماً فنحن نحتاج إلى زيادة المستشفيات التى تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.