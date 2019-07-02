أخبار مصر | مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "رمسيس 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "رمسيس 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، والذي يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية، في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح.

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بينما يشارك من الجانب المصري، تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التى تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية / الجوية المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ماوصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.