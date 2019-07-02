شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعماله لهذا العام 2019، بإنطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في الفترة من السبت المقبل وحتى السبت ٢٠ يوليو الجاري.

وذكر مكتب التنسيق، «أن وزارة التعليم العالي قامت تيسيراً على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، بتسجيل وحجز اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن الخطوات هي أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك بإستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب».

وأضاف: «ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن رقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب «علمية أو هندسية أوأدبية»، مشدداً أنه يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به».

وأشار مكتب التنسيق، إلى إنه ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الإختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب، على أن يقوم الطالب بإختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

وتابع :عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الإختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الإختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

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فيما يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني، بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الإختبارات، ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الإختبارات.

وأوضح مكتب التنسيق، أن امتحانات الإختبارات تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية، أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصاً على الشفافية مع الطلاب.

وأشار مكتب التنسيق، إلى أن اختبارات الإعلام، والتي تطبق لأول مرة ستؤدي لطلاب محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم، في كلية الإعلام جامعة القاهرة»، أما طلاب «السويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء الإسماعيلية في كلية الإعلام جامعة السويس»، «والمنيا وبني سويف وأسيوط في كلية الإعلام جامعة بني سويف»، «وطلاب الوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان في كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي».

وقال المكتب،: «إن الأوراق المطلوبة عند أداء الإختبارات بالكلية، رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها، وعدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الإختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الإختبارات».

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدني 75% وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة المتابعة اللازمة في إجراء اختبارات القدرات؛ لضمان توافر الشفافية والمصداقية في اختبارات الكليات التي يتطلب الإلتحاق بها ذلك، مشدداً على ضرورة توحيد المعايير في تصحيح الإختبارات؛ لضمان الشفافية والفرص الكاملة والمتساوية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية، والإلتزام بمعايير التقييم الموحدة لتصحيح الإختبارات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.