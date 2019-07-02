شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للعام الجامعي 2019/ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للحصول على درجة الدكتوراه للعام الجامعي 2019/2020، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

وناقش «عبدالغفار» تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية.

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وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة الإيطالية عددًا من المنح الدراسية خلال العام 2019/2020 وذلك للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الدراسات في أوديني بإيطاليا في العديد من التخصصات، منها: البيئة وهندسة الطاقة والعلوم، والهندسة الصناعية والمعلومات، وعلوم الحاسب، واللغات والاداب، والغذاء، والزراعة، والطب، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 10 يوليو الجاري.

وأضاف التقرير، أن تقديم جامعة الدراسات بماتشيرانا لمنح للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات، منها: القانون والابتكار، والتراث الثقافي، والانسانيات، والعدالة والحقوق السياسية، لافتًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 8 يوليو الجاري.

وأشار التقرير إلى المنح المقدمة من جامعة الدراسات في باليرمو في صقلية، حيث فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسيه للعام الأكاديمي 2019/2020 للحصول على الدكتوراه في التخصصات، وهي: فقه اللغة الحديث، وعلم الموسيقى والتراث الموسيقي، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والعلوم الفلسفية، والخدمة الاجتماعية، وعلوم الترفيه وإنتاج الوسائط المتعددة، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 13 يوليو الجاري.

وأوضح التقرير، إلى أنه للتعرف على شروط التقدم والمجالات المتاحة في المنح من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.