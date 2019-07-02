شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ«أنصار بيت المقدس» لـ3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس» في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 3 أغسطس لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القر ار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.