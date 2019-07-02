شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأعمال» و«الصناعة» تطلقان مؤتمر «جسور» للتجارة لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، الثلاثاء، مؤتمر التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العربية للتصنيع.

وتنفذ الوزارة مشروع «جسور» من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع القطاع الخاص. ويقدم الجسر للمصدرين 4 خدمات منفصلة تبدأ بالنقل البري من المصنع لميناء السخنة تمهيدا لشحنها بحريا.

كما يقدم المشروع خدمة التخليص الجمركي والتخزين، وسيضيف المشروع لخدمات النقل واللوجيستيات خدمة التأمين على المنتجات المصدرة من خلال شركات القابضة للتأمين التابعة للوزارة، ولإضافة خدمة قيمة مضافة سيقدم مشروع جسور خدمة التسويق من خلال إنشاء شركة وساطة وتسويق يكون مقرها في مصر ولها فروع في الدول الأفريقية المستهدفة يدير هذه الفروع متخصصين من هذه الدول. وتعد خدمة التسويق هي أهم مراحل المشروع.