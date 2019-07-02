شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك «رمسيس 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القوات المسلحة، الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي «رمسيس 2019»، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين.

يستمر التدريب البحري عدة أيام بجمهورية مصر العربية، ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية «شارل ديجول» والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز «رافال» والهل المسلح، ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز «إف – 16» المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز «رافال».

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يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية / الجوية المشاركة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن البحري بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.