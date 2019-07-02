شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار الأوروبى يبحث مع مصر الاستثمار فى الطاقة الشمسية والرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط وبنك الاستثمار الأوروبى لإعادة الأوسط بالبنك والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

وأشارت وزارة الكهرباء فى بيان اليوم، العلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتى تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرة على التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر خلال مرحلة سابقة، وما حدث من إنجازات فى قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأكدت الوزارة الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، وأن هذا يتطلب الإهتمام بمراكز التحكم وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها، لافتة إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مما أسفر عن النجاح فى جذب أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية ببنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل خلال النصف الثانى من هذا العام.

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وأشارت الوزارة إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، حيث يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

وأكدت الوزارة اهتمام القطاع بالتعاون مع البنك فى مجال تحسين وتطوير مراكز التحكم بالتوزيع، رفع كفاءة وتحديث محطات المحولات، ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس، بالإضافة إلى التدريب.

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

كما أشادا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مؤكدين رغبة البنك فى زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة فى مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار فى مجال "طاقة الرياح ـ الطاقة الشمسية"