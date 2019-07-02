شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 13 مليار و654 مليون جنيه من الموازنة للمشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، تخصيصها أكثر من 13 مليار و654 مليون جنيه، من موازنه العام المالى الجديد 2019/2020 والتى تبلغ 43 ملياراً و313 مليون جنيه، للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات ومليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة و مليار و576 مليون جنيه لهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة.

كما تهدف إلى تنفيذ مشروعات الكبارى وأنفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، إضافة إلى استمرار الوزارة فى متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية.

وتابعت الوزارة:"الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستركز أيضاً على دعم القرى الأكثر احتياجاً، من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الاساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة "تعليم / صحة" بالقرى الفقيرة وترسيخ العدالة الإجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحى للمواطنين الأولى بالرعاية وتستهدف الوزارة في خطتها دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية".