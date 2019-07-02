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هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن حركة السفن والتداول فى موانيها اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ 21 سفينة، وتم تداول 325 شاحنة بضائع و269 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 224 شاحنة و227 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 101 شاحنة بضائع و42 سيارة .

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه متوقع يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن هى أمانة والنوى اكسبريس وGreat arsenal بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج.

 

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