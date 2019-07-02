شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 6.6 % زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال عام 2018 لتبلغ 28.7 مليار دولار، مقابل 26.9 مليار دولار عـام 2017 بنسبة زيادة 6.6%.

كما أوضح الجهاز، في النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2018، وهى تجمعات: (إسكوا، ودول الساحل والصحراء، والكوميسا، ومجموعة الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية)، أن صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية جاءت في المرتبة الأولى لتبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 9.8 مليار دولارعام 2017، بنسبة انخفاض 3.5%، يليها تجمع الأسكـوا، بقيمة الصادرات 7.9 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار بنسبـة انخفاض 2.4%.

ولفت الجهاز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن مجموعة الكوميسا، جاءت في المرتبـة الأخيـرة ليبلغ إجمالى قيمة الصادرات نحو 1.9 مليار دولار عام 2018، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 16.6%.

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وبين أن إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات بلغت 36.8 مليار دولار عام 2018، مقابل 30.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 20.4 %، وجاءت في المرتبـة الأولي تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، حيث بلغـت قيمتها 12.9 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار بنسبة زيادة 32.2 %، يليها مجموعـة الخمس عشرة ليبلغ 9.1 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار بنسبة انخفاض 1.7%، وجاءت في المرتبة الأخيرة تجمع (الكوميسا) ليبلغ 1.0 مليار دولار مقابل 0.6 مليار دولار بنسبة زيادة 64.4 %.

وعن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر، وهي تجمعات: (الاتحاد الأوروبي، والافتا، والنافتا، ورابطة آسيان، والميركوسور)، أوضح الإحصاء، أن قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغت 12.0 مليار دولار عام 2018، مقابل 10.1 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بقيمة 9.0 مليارات دولار عام 2018، مقابل 7.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيـادة 17.8%، يليها تجمـع (النافتا) بقيمة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بنسبـة زيادة 21.9%، وقد جاءت في المرتبة الأخيرة (تجمع الافتا) ليبلغ 0.2 مليار دولار، مقابل 0.4 مليار دولار بنسبة انخفاض 38،4 %.

وأشار إلى أن قيمة واردات مصر من تلك التجمعات تبلغ 37.2 مليار دولار عام 2018، مقابل 32.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 14.1 %، كما جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى لتبلغ 21.8 مليار جنيه، مقابل 20.1 مليار دولار بنسبة زيادة 8.8 %، يليها (النافتا) لتبلغ 5.9 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار بنسبة زيـادة 40.6%، جاءت في المرتبة الأخيرة تجمع (آفتا) ليبلغ 1.6 مليار دولار، مقابل 0.9 مليار دولار بنسبة زيادة 67.1 %.