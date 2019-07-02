شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تفتتح أعمال تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء أمس، المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش النيل، الذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مجدي عامر مدير الأمن ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس المدينة.

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قال المحافظ إن تطوير الكورنيش من أولويات المحافظة لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتا أنه جاري حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار إضفاء لمسه جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، حيث يعد المتنفس الحقيقي للمواطن البسيط، مع الحفاظ على ما تم انجازه وتطويره ،لافتا إلى أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين.

ورحب دكتور ياسر المغربي الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، بتلقي أية مقترحات من المواطنين يتم إضافتها في المراحل الجاري تنفيذها، مؤكدا أن الحفاظ على الكورنيش واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين .

فيما أوضح المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية أن أعمال التطوير، في المرحلة الأولى بطول 300 مترا بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وقد شملت إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة، لافتا إلى أنه يجري حاليا تطوير باقي الأعمال.

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل

المنيا تفتتح تطوير المرحلة الأولي من كورنيش النيل