شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يفتتح «المدينة الثلجية» بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



افتتح السفير السعودي في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بافتتاح المشروع الاستثماري الترفيهي السعودي «المدينة الثلجية» الذي بمجمع «سيتي ستارز» بمدينة نصر.

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السفير السعودي بالقاهرة يفتتح مدينة الثلج في مدينة نصر

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة ان «المدينة الثلجية» (snow city)تعد المشروع الاستثماري الترفيهي الخامس الذي تدشنه شركة عبدالله العثيم للاستثمار، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه٬ وتقام على مساحة 60000 قدم٬2 كما تضم ساحة ثلجية تصل درجة البرودة بها لنحو 5 درجات تحت الصفر٬ ومغطاة بـ 750 طن من الجليد المصنع من المياه النقية، وتلتزم بتطبيق معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة.

السفير السعودي بالقاهرة يفتتح مدينة الثلج في مدينة نصر

وأعرب السفير السعودي عن سعادته بحضور تلك المناسبة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه٬ عبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله العثيم في تصريح له عن سعادته بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر في افتتاح المشروع، معتبرًا ذلك انعكاسًا للاهتمام والدعم من قبل المملكة للمستثمرين السعوديين في مصر.