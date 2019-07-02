شكرا لقرائتكم خبر عن طقم زينة عثماني يفوز في استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية نتيجة استفتاء «أنت من تقرر»، والذى تجريه للعاملين وجمهور محبي الآثار شهرياً، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

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ونشر الموقع الرسمى للمتحف نتيجة استفتاء شهر يونيو، والذى جرى على 5 قطع لتحديد «قطعة الشهر» التي تنال إعجاب الجمهور لعرضها في شهر يوليو الجارى مجاناً.

وجاءت القطعة الفائزة رقم 2، وهى طقم زينة عثمانى مصنوع من الذهب يتكون من 5 قطع عبارة عن قاعدة بشكل زهرة تيوليب من سبع فستونات مرصعة بالماس مموهة بحرف الـ M بالمينا الخضراء والزرقاء والبني والأحمر، وبوسط القاعدة قاعدتين لعمودين يثبت عليهما كأسين وكأسين بغطاء من الذهب المموه بالمينا الزرقاء والخضراء والبني وأوراق الشجر لكل كأس غطاء مستدير بنقوش زخرفية بطريق الحفر بشكل زهور وأوراق شجر وعدد 2 فرشاة صغيرة شعر لون كريم بيد من ذهب يد الفرشاة منقوش على سطحها بطريق الحفر رسم زهور وأوراق شجر بأحد أوجه كل يد انسيال حرف M مغطي فوارغه بالمينا الزرقاء والخضراء والبني وبالوجه الثاني بكل يد علمين بصاريين متقاطعين والعلم مغطي بالمينا الحمراء ويتوسطه هلال ونجمة مغطي بالمينا البيضاء رمز الدولة العثمانية.

وجرى الاستفتاء على 5 قطع شملت علبة بودرة مربعة الشكل من الطبخ لون الكهرمان بغطاء منفصل وعلى الغطاء من الخارج يتوسطه تاج من البلاتين يعلوه صليب مرصع بالماس واسفل التاج انسيال حرف N مرصع بالماس وداخل الغطاء مثبت مرآه بشمبر معدن مطلي بالذهب والعلبة خاصة بالملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول، وعلبة بودرة من الذهب بشكل حدوة الحصان يحيط بالعلبة من الخارج شمبر من الذهب وعلي محيط العلبة قاعدة هرمية من الذهب بها مشقبية والعلبة من الداخل مثبت بها مرآة تثبت بشمبر من الذهب وهي خاصة بالأميرة فوزية أحمد فؤاد، ومشط للشعر طبخ لون مشمشمي مقوس مركب عليه من أعلى حلية من البلاتين بشكل هندسي مربع ومركب بداخل الشمبر احجار من الماس والحلية مثبتة بجسمها مشط بواسطة مسامير برشام من الذهب والمشط خاص بالأميرة فوزية أحمد فؤاد، وقطعتان من الذهب والبلاتين عبارة عن مرآه مستطيلة الشكل من الذهب والقطعة الثانية قلم روج من الذهب سطحه منقوش بشكل ضفيرة على إحدى جوانبه مشقبية تتحرك عليها قطعة مستطيلة من البلاتين مرصعة بالماس وهي تتحكم في فتح وغلق القلم والقطعتان للأميرة فوزية.