شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طلاب علمى رياضيات يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى غدا الأربعاء، طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات امتحان فرع الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا وتعقد الامتحانات لقرابة 120 ألف طالب وطالبة.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

Advertisements

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.