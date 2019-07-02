التعليم العالى: منح دراسية من الحكومة الإيطالية للعام الدراسى 2019 - 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بوزارة التعليم العالى حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية، تقديم الحكومة الإيطالية عددا من المنح الدراسية خلال العام 2019/2020 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الدراسات فى أودينى - إيطاليا فى العديد من التخصصات، منها: ( البيئة وهندسة الطاقة والعلوم، الهندسة الصناعية والمعلومات، علوم الحاسب، اللغات والآداب، الغذاء ، الزراعة ، الطب )، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 10 يوليو الجارى.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى: https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d.-call
https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d.-call-1
وأضاف التقرير تقديم جامعة الدراسات بماتشيرانا لمنح للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات، منها : ( القانون والابتكار ، التراث الثقافي ، الانسانيات ، العدالة والحقوق السياسة ) ، لافتًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 8 يوليو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXV
كما أشار التقرير الى المنح المقدمة من جامعة الدراسات بباليرمو فى صقليه حيث فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسيه للعام الاكاديمى 2019/2020 للحصول على الدكتوراه في التخصصات التالية ( فقه اللغة الحديث ، علم الموسيقى والتراث الموسيقي ، العلاقات الدولية ، العلوم السياسية ، العلوم الفلسفية ، الخدمة الاجتماعية ، علوم الترفيه وانتاج الوسائط المتعددة ) ، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 13يوليو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:
Ø http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-xxxv/bando-di-accesso-ciclo-35
علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.
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