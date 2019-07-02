شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 2 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية» اجتماعاً مشتركاً بمقر الأمانة العامة للجامعة،-لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها 2017-2030 على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

تطلق وزارة قطاع الأعمال العام مؤتمر «جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا» للمصدرين والمستوردين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بالتعاون مع «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» و«الشركة القابضة للتأمين» التابعتين للوزارة.

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يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتشكيل المناصب العليا للتكتل وتعيين الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية ارتكاب جرائم: التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في بيروت، مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما تلتقي- خلال زيارتها للبنان التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء- مع نظيرها اللبناني إلياس بو صعب، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والقوة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل.