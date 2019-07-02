شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح المقر الجديد.. من له حق التقدم بطلبات لمصلحة الجوازات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد افتتاح مقر الجوازات الجديد بالعباسية، يقدم الخليج 365 للقراء قائمة بأسماء الأشخاص الذين لهم حق تقديم الطلبات بالجوازات: - تقبل الطلبات من صاحب الشأن شخصيا. - الأزواج والزوجات وينوب كل منهم عن الأخر.

- الآباء والأمهات نيابة عن أولادهم القصر. - الأخوة البالغين نيابة عن أشقائهم القصر.

- الأبناء البالغين نيابة عن أبائهم وأمهاتهم.

- الجد ( والد الأب – والد الأم) أو العم فى حالة سفر الأب والأم للخارج.

- الوكلاء الرسميون بموجب توكيل عام رسمي أو قضائي أو توكيل خاص.

- الوكلاء الرسميون ، الحاصلون علي توكيل جماعي صادر من إدارة البحث الجنائي بالمصلحة نيابة عن الهيئات والمؤسسات الثابتة بالتوكيل.

- يستثنى من قواعد الإختصاص المكانى المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة كما يمكن قبول طلباتهم من الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو الأخ البالغ أو مندوبى المؤسسات العلمية أو المؤسسات العلاجية أو المدارس الفكرية أو المؤسسات الرياضية بخطابات معتمدة من تلك الجهات، فى حالة التمثيل الرياضى أو العلمى أو العلاج بالخارج.

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