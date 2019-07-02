"شديد الحرارة".. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

السلوم 24 31

سيوة 25 38

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 22 32

رفح 22 32

رأس سدر 26 38

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نخل 20 35

نويبع 26 37

طابا 25 35

كاترين 17 31

الطور 25 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 39

سوهاج 27 40

قنا 28 42

الأقصر 29 43

أسوان 30 43

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 28 37

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 34​​