أخبار مصر | سولاف درويش تشيد بكلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش تشيد بكلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019، مؤكدة أن المرأة فى عهده عاشت أزهى عصورها.

وأضافت درويش، أن كلمة الرئيس التي قال فيها أن المرأة المصرية هى صانعة السعادة، فسواء زوجة أو أم أو أخت، فهى الحصن المتين ومعلمة القيم والمبادئ، أسعدت جميع سيدات مصر وأثلجت صدورهم، كونها صادرة من قيادة سياسية آمنت بدور المرأة في بناء المجتمع.

وثمنت وكيل لجنة القوى العاملة، دور الدولة في تمكين المرأة على كافة المستويات، مضيفة: "اهتمام الدولة بالمرأة يشكّل صفعة على وجه كل من حاول تقليص دورها في المجتمع، قضايا المرأة بعد ثورة 30 يونيو أصبحت على المائدة السياسية للدولة".

وأعربت عن سعادتها وتقديرها عن مباردرة الرئيس صحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان، والتى تعد امتدادا لجهوده لدعم المرأة المصرية، والاهتمام بصحتها بشكل خاص، خاصة وأن الحفاظ على صحة المرأة ينعكس بالإيجاب على صحة المجتمع بأكمله.

واستطردت: "لم ينسى الرئيس السيسي، المرأة في كلمته خلال قمة العشرين، ولفت إلى دورها فى تنمية المجتمع، معربًا عن تقديره لها، وهو لاقى استحسان الحضور، مشيدين بالخطوات الكبيرة التى خطتها مصر فى مجال تمكين المرأة، والتي ظهرت بشكل واضح في التعديلات الدستورية الأخيرة التى سمحت بزيادة نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى ما يزيد عن 25%".