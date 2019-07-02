أخبار مصر | "المهندسين" تتصدى للكيانات الوهمية وتقرر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه أي جمعية أو تنظيم يتداخل مع أهداف النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين" تتصدى للكيانات الوهمية وتقرر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه أي جمعية أو تنظيم يتداخل مع أهداف النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اجتماعا برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، حيث شهد الاجتماع أجواء فرحة كبيرة بين أعضاء المجلس لفوز النقابة برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية.

وقام ضاحي، بعرض كافة تفاصيل زيارته والوفد المرافق له لتونس، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين المصرية في الصدارة عربيا وإفريقيا، مثمنا الدور الذي لعبته لجنة إفريقيا لتتصدر نقابة المهندسين المشهد في إفريقيا، مشيدا بدور المهندس أحمد هشام مقرر اللجنة والجهد الذي يقوم به في هذا الملف.

وقال إنه تم التواصل أثناء هذه الزيارة مع نقابة المهندسين الكويتية في محاولة جادة من النقابة لحل مشكلة "خريجي كلية الفنون الجميلة قسم العمارة نظرا لتعامل الكويت معهم تحت صفة "معماري" فقط.

في سياق آخر وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على 4 توصيات هامة قدمتها اللجنة المشكلة من قبل المجلس برئاسة المهندس هشام أبو سنة لمتابعة تأسيس وإشهار "جمعية الهندسة الاستشارية" في إبريل 2017، وعقد بروتوكول تعاون بين هذه الجمعية وبين نقابة المهندسين تنتهي مدته في مايو 2018، ومن ثم قامت الجمعية بمخاطبة النقابة لتجديد البروتوكول، ما أدى إلى اتخاذ قرار من المجلس الأعلى للنقابة في مارس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة أبو سنة وعضوية المهندس أحمد درويش والمهندس علاء ريحان والمهندس أحمد رمزي أعضاء المجلس الأعلى.

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وأكدت اللجنة، في تقريرها أن أهداف جمعية الهندسة الاستشارية تتداخل مع أهداف وعمل وصلاحيات نقابة المهندسين، وأفاد التقرير أيضا بأنه بالتواصل مع المهندس محمود سامي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في محاولة لمعرفة أسباب إنشاء هذه الجمعية تبين للجنة مرضه الشديد وعدم قدرته على الحركة وفوض عنه المهندس رؤوف درويش، والذي أكد للجنة عدم مسئولية الجمعية عن أي مخالفات ارتكابها أي عضو بمجلس النقابة السابق، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من إنشاء الجمعية هو الاشتراك بمنظمة الفيديك العالمية.

وقدمت اللجنة، في عرضها على أعضاء المجلس تفصيليا الأضرار الناجمة عن قرار تأسيس هذه الجمعية، حيث قام أحد أعضاء المجلس السابق بتخصيص مقر للجمعية داخل مقر النقابة العامة للمهندسين دون الحصول على الموافقة من المجلس الأعلى للنقابة وهو صاحب السلطة المختصة برفض أو قبول هذا الأمر.

وشملت توصيات اللجنة تأكيد دور النقابة وأهداف إنشائها ومخاطبة وزارة التضامن للإفادة عن كافة الجمعيات الهندسية لتحديد مدى تعارضها مع أهداف النقابة ومطالبة جمعية الهندسة الاستشارية بضرورة تعديل أوضاعها وأنشتطها بعيدا عن أهداف وأنشطة النقابة، كذلك أوصت اللجنة بتقرير ما يلزم من قيام الشئون القانونية بالنقابة بشأن المخالفات وتجاوز السلطة المختصة "المجلس الأعلى" واتخاذ أي قرارات أو مخاطبات وبيع عقد المقاولة العربي الموحد " الفيديك" دون أن تدخل قيمته المالية خزينة النقابة.

كما أوصت اللجنة، بمخاطبة منظمة الفيديك العالمية تأكيد اختصاصات نقابة المهندسين المستقلة طبقا للدستور والقانون، وأنها الممثل الوحيد لجموع المهندسين ولمهنة الهندسة الاستشارية.

انعقدت جلسة المجلس الأعلى بحضور المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.