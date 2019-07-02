تعرف على مراحل تنفيد مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكرعن سرطان الثدى على 3 مراحل بالجمهورية مدة كل مرحلة شهرين لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتجرى الحملة القومية فى 1030 وحدة صحية فى المرحلة الأولى بــ9 محافظات من خلال لجان طبية مدربة ومتخصصة ويتم الكشف وفق معايير البرتوكولات الصحية المتبعة. المرحلة الأولى: المرحلة الأولى: من 1 يوليو 2019 وحتى 30 أغسطس 2019 الإسكندرية بورسعيد البحيرة القليوبية دمياط مرسى مطروح جنوب سيناء الفيوم أسيوط المرحلة الثانية: المرحلة الثانية: من 1 سبتمبر 2019 وحتى 30 أكتوبر 2019 شمال سيناء البحر الأحمر القاهرة Advertisements الإسماعلية السويس كفر الشيخ المنوفية بني سويف سوهاج الاقصر أسوان المرحلة الثالثة: المرحلة الثالثة: من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 ديسمبر 2019 الوادي الجديد الجيزة الغربية الدقهلية الشرقية المنيا قنـــا

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