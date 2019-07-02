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تعرف على مراحل تنفيد مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكرعن سرطان الثدى على 3 مراحل بالجمهورية مدة كل مرحلة  شهرين لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وتجرى الحملة القومية فى 1030 وحدة صحية فى المرحلة الأولى بــ9 محافظات من خلال لجان طبية مدربة ومتخصصة ويتم الكشف وفق معايير البرتوكولات الصحية المتبعة.

المرحلة الأولى:

من 1 يوليو 2019 وحتى 30 أغسطس 2019 

الإسكندرية

بورسعيد

البحيرة

القليوبية

دمياط

مرسى مطروح

جنوب سيناء

الفيوم

أسيوط

المرحلة الثانية:

من 1 سبتمبر 2019 وحتى 30 أكتوبر 2019

شمال سيناء

البحر الأحمر

القاهرة

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الإسماعلية

السويس

كفر الشيخ

المنوفية

بني سويف

سوهاج

الاقصر

أسوان

المرحلة الثالثة:

من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 ديسمبر 2019

الوادي الجديد

الجيزة

الغربية

الدقهلية

الشرقية

المنيا

قنـــا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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