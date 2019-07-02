شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيق الزيادة.. 15 طريقة لتقليل استهلاك الكهرباء وعدم ارتفاع قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمس الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، التى أعلنت عنها فى مؤتمر صحفى مايو الماضى، حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه، حسب كل شريحة.

”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية أبرز النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على عدم ارتفاع قيمة الفاتورة كما يلى: