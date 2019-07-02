شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كلية معتمدة لأداء اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، بيانا بالأماكن المعتمدة لأداء اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية، إذ تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام يوم 6 يوليو المقبل. أولا شعبة الفنون: أولا شعبة الفنون: 1- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم" 2- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح" 3- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا " بنى سويف- المنيا" 4- كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر "قنا – أسوان البحر الأحمر – الأقصر" 5- الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج Advertisements 6- كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. ثانيا اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالأتى: ثانيا اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالأتى: 1- كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم" 2- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح" 3- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا "المنيا - بنى سويف" 4- الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط " أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر" 5- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة " الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية"

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