شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية بعنوان «وعي الأبناء أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملته التوعوية لهذا الأسبوع بعنوان «وعي الأبناء أمانة»، وتستمر على مدار الأسبوع الجاري ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، إضافة إلى النشر الإلكتروني على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عياد، إن الجميع لا بد وأن يكون على قدر المسؤولية، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، فالجميع مسؤول عن زيادة وعي الأبناء وحمايتهم من الفكر المنحرف، وتوعيتهم بما يحيط بهم على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

أضاف «عيّاد» أن المرحلة الحالية تقتضي أن يكون الجميع على استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال حفز همم الأبناء وتشجيعهم على الإخلاص وحب الأوطان وتوعيتهم بالقيم الحياتية التي تلبي متطلباتهم وتسهم في تكوينهم الذاتي السليم وتحافظ عليهم من المغالطات الفكرية التي تنال من عقولهم.

أشار إلى أن التكوين الفكري والوجداني للأبناء منذ الصغر له دور مهم في أن يعي كل فرد منهم الهدف من وجوده في هذه الحياة، وأهمية أن يكون إنسان له قيمة ينفع نفسه ومجتمعه، ويعي كل ما يحيط به، فالأوطان تُبنى بالأجيال الواعية القادرة على إدارة ذاتها والحفاظ على تراثها.