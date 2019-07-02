شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: حرارة الجو تسبب مضاعفات للحامل بينها الولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت جمعية القلب الأمريكية، من تعرض الحوامل لارتفاع حرارة الجو، موضحة أن حرارة الصيف تسبب مخاطر صحية خاصة للحوامل، حيث يؤثر الطقس الحار في الصيف على بعض الناس أكثر من غيرهم، والنساء الحوامل من بين الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

ما المخاطر بالنسبة للأمهات الحوامل؟

قالت الدكتورة إليزابيث سوزان لانجن، أستاذ مساعد فى قسم أمراض النساء والولادة بجامعة ميشيجان: ليس من المتوقع أن ترى النساء الحوامل يأتين إلى المستشفى، في أحد أيام الصيف الحارة، عندما تكونين حاملا، فإن جسمك يعمل بالفعل بجد للحفاظ على صحة طفلك، لذا فإن العمل الشاق يمكن أن يعرضك للمخاطر.

وتشمل أعراض ارتفاع درجة الحرارة الجلد الدافئ، والصداع، والدوخة، وتشنجات العضلات والغثيان.

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ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فان النساء الحوامل اللاتى يعانين من ارتفاع درجة حرارة الجسم، هن أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية الحرارية، والإصابة بالجفاف.



الحوامل وارتفاع حرارة الجو

الجفاف يمكن أن يزيد من حدوث نوبات الإغماء، كما قال الدكتور أليس هاوسبرج، أخصائي أمراض النساء والتوليد، إذا أصيبت المرأة الحامل بالدوار والسقوط، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات أكثر، بما في ذلك الولادة المبكرة.



الحوامل وخطر الصيف

وقالت جمعية القلب الأمريكية، يجب على النساء الحوامل اللاتي يشعرن أنهن مصابات بارتفاع درجة الحرارة، اتخاذ نفس الخطوات التي يجب على الآخرين إتباعها، وهو الانتقال إلى مكان أكثر برودة، والاستحمام، وتخفيف الملابس، واستخدام الملابس المبللة على الجلد، والجلوس في حوض الاستحمام البارد، وتناول السوائل، وخصوصا الماء،والسيدات اللاتى يعانين من القيء، والأعراض السيئة، أو الأعراض التي تستمر أكثر من ساعة واحدة يجب أن يبحثوا عن علاج طبي فوري.