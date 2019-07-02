شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخري الفقى، مستشار صندوق النقد السابق، إن ميزانية دعم المحروقات فى الموازنة العامة للدولة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تصل إلى 150 مليار جنيه لدعم المحروقات، وبعد البرنامج انخفضت إلى 90 مليار خلال عامين، وخلال عام ستصل إلى 55 مليار.

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وتابع الفقي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن بنزين 95 و92 يجب أن يكونوا صفر دعم خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل 5،5 ، والاقتصاد أصبح يخلق فرص عمل وقادر على 750 ألف فرصة، والأعوام القادمة ستزيد إلى 900 ألف ومعدل البطالة ستقل.

وأضاف مستشار صندوق النقد السابق، أن حملة 100 مليون صحة هى استثمار فى رأس المال البشري، والحملة تحمى رأس المال البشري المصري من الانهيار، وذلك من ثمار الإصلاح الاقتصادي، وكذلك برنامج تكافل وكرامة، قائلا:"عندما شاهدت فيلم الممر كان رائعا والفنان أحمد فلوكس كان فى غاية الروعة ودوره كان رائعا".